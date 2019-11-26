بالفيديو.. منة حسين فهمي تغني لوالدها في عيد ميلادها "يا واد يا تقيل"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لابنة الفنان حسين فهمي والفنانة ميرفت أمين وهي تحتفل بعيد ميلادها، وظهرت منة حسين فهمي مع والدها في المقطع وهي تغني له أغنية «يا واد يا تقيل»، التي غنتها الفنانة سعاد حسني في أحد أفلامها للفنان حسين فهمي وحققت نجاحاً كبيراً للغاية.
وأقامت منة حسين فهمي حفلاً صغيراً حضره الكثيرون من أصدقائها المقربين، وعدد كبير من النجوم الكبار من أصدقاء والدها ووالدتها، وهم رجاء الجداوي ودلال عبدالعزيز والمحامي طارق جميل زوج منة حسين فهمي.
كما تداول أيضاً رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً آخر لها ظهرت من خلاله وهي تقدم أغنية «يا طبطب» للفنانة اللبنانية نانسي عجرم.
يُشار إلى أن منة حسين فهمي قد احتفلت بزواجها من المحامي طارق جميل في شهر أغسطس الماضي، وذلك بعد أن انفصلت عن زوجها الفنان أحمد فهمي الذي تزوج مؤخراً أيضاً من الفنانة الشابة هنا الزاهد في حفل كبير حضره الكثيرون من نجوم الفن من أصدقائهما.
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