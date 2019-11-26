فستان يثير غضب كيم كاردشيان.. فما السبب؟

أعلنت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان، انزعاجها من فستان ارتدته وبدت من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" منزعجة ومستاءة.

وبحسب موقع "إنستايل"، فإن الصورة التي نشرتها كاردشيان تعتبر مكتئبة وتظهر من خلالها غاضبة، بسبب الفستان الذي ارتدته، حيث علقت على الصورة قائلة "كم يكون هذا الفستان من فيرساتشي جيدا إذا كان مناسبا لقياسي".

والفستان الذي تتحدث عنه كيم، زهري غامق، مع أشرطة زهريّة رقيقة تبدو شفافة.

ويتساءل الموقع عن السبب الذي منع كارداشيان من طلب تغيير الفستان، أو استدعاء صديقتها الحميدة دوناتيلا "فيرساتشي" لتصمم لها واحدا جديدا، بدل أن تنشر صورة تفيد بأنها تكره أن لا يكون ما تلبسه جيدا جدا، كما لو أنها تقول: "Versace" مهزلة".

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