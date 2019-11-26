إليسا مع إبنة شقيقها... لن تصدقوا الشبه بينهما

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استغلت الفنانة إليسا وجودها في كندا للقاء افراد عائلتها المقيمين هناك وقضاء أوقات معهم.
ونشرت إليسا صورة مع شقيقتها نورما التي ذكرت أنها اصيبت هي الأخرى بالسرطان، وأنها تواظب على العلاج.
إليسا مع ابنة شقيقها
كما نشرت صورة مع شقيقها كميل وابنته التي بدت نسخة طبق الأصل عن إليسا. وقد حازت الصورة الكثير من التعليقات الايجابية.
وتتواجد اليسا حالياً في كندا في جولة فنية حيق أحيت حفلاً غنائياً بالأمس، كما أنها تستعد لحفل غنائي في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في 13 ديمسبر\كانون الأول المقبل.
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