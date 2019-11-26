صور من حفل حسين الجسمي في الرياض.. هذه رسالته للشعب السعودي

التقى حسين الجسمي الجمهور السعودي بتفاعل كبير شهده مركز فهد الثقافي في مدينة الرياض على مدى جميع الأغنيات التي قدمها خلال حفل موسم الرياض 2019. ليسجل مع الجمهور ليلة طربية متنوعة.

وأعرب الجسمي عن شكره للهيئة العامة للترفيه على رأسها معالي المستشار تركي آل الشيخ على ما يبذلونه من أعمال ونشاطات تُوّجت بالنجاحات، وحملت الكثير من المفاجآت الفخمة كما وصفها، إلى جانب ذلك وجهه شكره إلى عملية تنظيم الحفل تحت إدارة شركة روتانا، مؤكداً شكره للجمهور السعودي وسلامه الذي يحمله معه دائماً من أهل الإمارات إلى إخوانهم في السعودية.

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وبعد أن اعتلى خشبة المسرح وقدم أغنيتين، استأذن الجسمي الجمهور ليزرع ورد المحبة برفقة زملائه المشاركين في الليلة الناجحة في موسم الرياض الفنانين أصيل أبو بكر وبلقيس أحمد، وقدما بشكل «تريو» أغنية الفنان الراحل أبو بكر سالم «يا زارعين العنب» حملت تنوعاً في الأداء والأصوات الجميلة لمقاطع الأغنية برفقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.

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واستمر الجسمي في ختام السهرة الغنائية الاستثنائية عبر مجموعة أخرى من أغنياته التي طلبها وتنوع بها مع الجمهور، متنقلاً عبر ألوان موسيقية عربية نجح بها بين جمهور الوطن العربي من أغنياته الإماراتية والسعودية والخليجية والعربية، مكملاً فقرته الختامية على آلة البيانو وسط سلطنة طربية كبيرة، مغنياً وعازفاً أغنيات متعددة وسط تفاعل الجمهور الذي نقل الحفلة على الهواء مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال أجهزة الموبايل، ليشاركوا قنوات روتانا النقل التلفزيوني المباشر.

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