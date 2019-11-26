شاهدوا مجد القاسم بعد زيادة وزنه.. هل يعاني من مشاكل صحية؟

نظم نادي روتاري هليوبولس حفلاً لفرقة «تالنت كيدز» من أجل تبني الأطفال الموهوبين فنياً الذين أعمارهم بدأت من 4 أعوام حتى 14 عاماً، وقد شارك بالحضور الفنان نضال الشافعي والمطرب مجد القاسم الذي فاجأ الحضور بزيادة كبيرة في وزنه، مما دفع البعض للتساؤل إن كان يعاني من بعض المتاعب الصحية أم لا، وأكد بعض المقربين منه أنه بخير حال ولكنه توقف منذ فترة عن ممارسة الرياضة.

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وفي نهاية الحفل تم تكريم الفنان محمد فهيم والمطرب مجد القاسم والممثل نضال الشافعي والعميد مصطفى عمار ومحمد البرنس، وبعدها تم تقليد شارة الروتاري الفخرية لكل من الفنان مجدي القاسم ونضال الشافعي الذين أعربا عن سعادتهما بانتمائهما للمؤسسة الروتارية من خلال عضويتهما لنادي روتاري هيليوبليس النزهة، وتم وضع شارة العضوية للعضوة الجديدة رانيا عاطف التي ساهمت بجهد وافر في تنظيم الحفل، كما تم تقليد شارة الروتاري للأعضاء الجدد لنادي روتار أكت هيليوبليس النزهة وهم جيرمايا إيهاب وماريو إيهاب وكريس إيهاب وكارولين عطا الله وكريستين عطا الله وساندرا عطا الله واوشين عوض الله ودانيال أمير.

ثم قام مجد القاسم بالتحدث عن الأطفال وبانبهاره بصوتهم الجذاب وقدرتهم على غناء أغانٍ صعبة فنياً بالنسبة لأعمارهم، كما أثنى على حسن أدائهم وقام بنفسه هو ورئيس النادي الدكتور ميشيل رئيس النادي والمستشار مايكل نصيف الرئيس السابق والدكتورة داليا لطفي بتسليمهم شهادات التكريم والتقطوا الصور الجماعية والتذكارية في جو مليء بالبهجة والسعادة في وجود الأطفال وذويهم.

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