أزمات النجوم في شهر العسل.. وفاة ومرض وطلاق

الفستان الأبيض وليلة الزفاف حلم كل فتاة، ولكن مقالة «تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن» انطبقت على الكثيرين من نجوم الفن الذين تعرضوا للكثير من الأزمات عقب ليلة زفافهم وبدء شهر العسل الذي لم يستطيعوا نسيانه تماماً بسبب ما تعرضوا له خلال هذه الفترة.

وكانت آخر الفنانات اللاتي تعرضن لازمات شديدة خلال إجازة شهر العسل الفنانة هنا الزاهد التي نقلت إلى المستشفى بعد أن وصلت دولة سنغافورة بعدة أيام، وتعرضت لوعكة صحية شديدة وكانت ستجري إحدى العمليات الجراحية، كما أكد زوجها الفنان أحمد فهمي إذ لم تستجب للعلاج الذي وصفه لها الأطباء المعالجين لحالتها الصحية، ولكنها استعادت صحتها وتجاوزت هذه المرحلة وعادت للقاهرة وهي في حالة صحية جيدة.

وانضمت للقائمة المطربة أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم بعد أن تعرضت لهجوم شديد بعد أن أعلنت زواجها من أحمد إبراهيم والتصريحات غير المباشرة التي أطلقتها المطربة السورية أصالة والتي تربطها علاقة قرابة بزوجة أحمد إبراهيم الأولى وأم أبنائه، ورفضت أصالة ما حدث، ولم تستطع أنغام قضاء شهر العسل مع زوجها بعيداً عن هذه الأزمات والتصريحات النارية التي انتقدت ما فعلته أنغام.

أيضاً من الفنانات اللاتي لم يستطعن نسيان فترة شهر العسل بسبب الأزمات التي عانين منها الفنانة مي سليم والفنانة إيناس النجار والفنانة الراحلة صباح، حيث انفصلت كل منهن عن زوجها خلال فترة شهر العسل، وكانت أخبار انفصالهن بمثابة الصدمة للكثيرين من محبيهن، خاصة أنهن لم يعلن تماماً عن سبب انفصالهن واكتفين بوصف ما حدث أنهن لم يتفهمن بشكل جيد وأن ما حدث إرادة الله وليس لنا دخل في ذلك.

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أما المطربة شيرين عبدالوهاب فكانت أزمتها شديدة للغاية، فبعد أيام من سفرها لقضاء شهر العسل مع زوجها المطرب والملحن حسام حبيب تلقت خبر وفاة والدها ولم تستطع العودة في نفس اليوم بسبب عدم وجود أماكن على الطائرة القادمة للقاهرة، ولكنها عادت في اليوم الثاني، وبدلاً من أن تتلقى التهاني من زملائها ومحبيها على زواجها استقبلت رسائل التعازي منهم، وتحولت حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفاتر للعزاء.

وكان للفنانة نجلاء بدر أزمة كبيرة أيضاً خلال فترة شهر العسل، حيث أعلنت نجلاء بدر في برنامج «الستات ما بيعرفوش يكدبوا» الذي تقوم بتقديمه كل من منى عبدالغني ومفيدة شيحة، وأكدت أنها دخلت في خلاف شديدة مع زوجها خلال فترة شهر العسل، وأكدت أن شهر العسل كان يتزامن مع شهر رمضان الكريم وأن كل ما حدث مجرد عصبية صيام ليس أكثر، حيث طالبت زوجها أن يساعدها في أعمال المنزل لكنه لم يقم بذلك مقابل أنها تقضي ما يقرب من 10 ساعات يومياً في إعداد مائدة الإفطار والسحور وغيرها من الأشياء الأخرى التي يحتاجها المنزل.

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