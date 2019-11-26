محمد رمضان يثير الجدل من جديد بصورة داخل أحد المساجد!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورة للفنان محمد رمضان، وهو يؤدي إحدى الصلوات داخل أحد المساجد بدولة نيجيريا التي كان بها خلال الفترة الماضية للمشاركة في حفل afrimawards بنيجيريا، وهو حدث موسيقي يُقام تحت رعاية الاتحاد الأفريقي بغرض ترويج الموسيقى والثقافة الأفريقية.

وتُوج محمد رمضان خلال الأيام الماضية بجائزة المطرب الأكثر شعبية بالقارة الأفريقية.

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يُشار إلى أن الفنان محمد رمضان قد أحيا حفلاً غنائياً ضخماً خلال الأيام الماضية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وحقق حفله نجاحاً كبيراً للغاية وحضره الآلاف من محبيه بدول الخليج.

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ومن المقرر أن يبدأ محمد رمضان في التحضير لمسلسله الجديد الذي سيعود من خلاله للتعاون مع المخرج والمؤلف محمد سامي الذي قدم معه مسلسل الأسطورة الذي يُعد من أهم الأعمال الفنية التي قدمها محمد رمضان طوال مشوراه الفني، وسيخوض رمضان الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل البرنس الذي يقوم ببطولته كل من غادة عادل وأحمد زاهر وإدوارد، وغيرهم الكثيرون من نجوم الدراما. ومن القرر أن يبدأ رمضان وأبطال مسلسله تصوير أول مشاهدهم خلال الشهر المقبل بعد الانتهاء من كتابة سيناريو العمل ومعاينة أماكن التصوير واستخراج التصاريح اللازمة للتصوير في الأماكن الخارجية.

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وتردد خلال الأيام الماضية أيضاً أن الفنان محمد رمضان يسعى لتقديم دويتو غنائي جديد مع الفنان حسين الجسمي، بعد أن حقق نجاحاً كبيراً مع المطرب المغربي سعد لمجرد الذي قدم معه أغنية إنساي.