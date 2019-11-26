بالفيديو عصام كاريكا: "هعتزل الفن بعد ما ألحن للمطربة أنغام"

أكد الفنان عصام كاريكا، أنه تعاون كملحن مع عدد كبير من نجوم الفن، منهم: «الكينج محمد منير، والهضبة عمرو دياب، وصابر الرباعي، وراغب علامة، ومصطفى قمر، وحكيم»، ولكن لم يتعاون حتى الآن مع المطربة أنغام.

وأضاف كاريكا، خلال لقائه مع برنامج «ذا انسايدر بالعربي»، أنه يتمنى العمل مع أنغام، مازحاً: «بعد أنغام أعتزل بقى»، مشيراً إلى أنه ينتظر لحناً مناسباً ليعرضه عليها خلال الفترة المقبلة.

وكشف كاريكا خلال اللقاء أنه سيقوم بتلحين جميع الأغاني لمسرحية «لوكاندا الأوباش»، حيث طلبه المنتج حمدي بدر لهذا الأمر، وأنه سعيد بهذا التعاون ومتفائل بالمسرحية والتعاون مع مايا دياب.

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