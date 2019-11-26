8 علامات تحذر من الإصابة بالنوبات القلبية

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 02:55 مساءً - ” احتشاء عضلة القلب ” أو ما يعرف ب ” النوبة القلبية ” والتي يعاني منها العديد من الأشخاص الذين يصابون بها فجأة نتيجة حدوث نقص في إمداد القلب بالدم وهو الأمر الذي يؤدي إلى تلف عضلة القلب بشكل خطير وقد تتسبب في الوفاة .

ووفقا ل ” بلايموث لايف ” فإن هناك ثماني علامات تحذر من الإصابة بالنوبات القلبية قبل شهر واحد من حدوثها أو حتى قبل ذلك .

وتتمثل تلك العلامات في الآتي :

1- تساقط الشعر : يعتبر تساقط الشعر مؤشرا لحدوث نوبة قلبية وشيكة حيث يؤثر على الرجال فوق سن الـ 50 عاما ويمكن أن تتعرض النساء لذلك أيضا .

2- الأرق : ترتبط الصعوبة في النوم والاستيقاظ مبكرا على غير المعتاد بزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية .. كما يمكن أن تشمل الشعور بمستويات عالية من القلق وهو أكثر شيوعا بين النساء .

3- التعرق المفرط : يعد التعرق المفرط علامة تحذيرية مبكرة للإصابة بنوبة قلبية ويمكن أن يحدث التعرق في أي وقت ليلا أو نهارا .

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4- آلام في الصدر : تعد آلام الصدر من العلامات التي يجب الاهتمام بها عند الشعور بها خاصة عند الرجال ولكنها تؤثر على 30٪ فقط من النساء .. وتتمثل في آلام في إحدى الذراعين وبالأخص الأيسر أو كلتيهما وآلام في الفك والرقبة والكتفين والمعدة .

5- الإعياء : أحد الأعراض الرئيسية التي يمكن أن تشير إلى نوبة قلبية وشيكة هو المعاناة من مستويات غير عادية من التعب وحالات الإعياء .

6- ضيق التنفس : الشعور بعدم القدرة على استنشاق ما يكفي من الأكسجين يمكن أن يجعلك تشعر بالدوار وغالبا ما يحصل ذلك عند الرجال والنساء لمدة تصل إلى 6 أشهر قبل حدوث نوبة قلبية .

7- آلام في البطن : من بين الأعراض الأكثر شيوعا آلام البطن وغثيان المعدة والشعور بالانتفاخ أو اضطراب في المعدة قبل النوبة القلبية .. وعادة ما تأتي الآلام على شكل موجة مستمرة من الوجع تخف وتعود لفترات قصيرة من الزمن .

8- عدم انتظام ضربات القلب : تكون ضربات القلب غير منتظمة مع نوبات الذعر والقلق خاصة بين النساء و تستمر الدقات غير المنتظمة لمدة تتراوح من دقيقة إلى دقيقتين ويمكن أن تسبب الشعور بالدوار والإرهاق الشديد .. وفي هذه الحالة يجب استدعاء الطبيب على الفور .