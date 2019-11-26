عادل إمام يرد على شائعات مرضه بوصلة رقص في كواليس «فلانتينو».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نظم فريق عمل مسلسل “فلانتينو”، احتفالًا مفاجئًا بعيد ميلاد المخرج المصري رامي إمام، في كواليس المسلسل بحضور والده الفنان الكبيرعادل إمام.

الفنانة داليا البحيري، نشرت صور وفيديو من الحفل عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وحرصت على تهنئة رامي إمام بعيد ميلاده من خلالها.

الفنان عادل إمام، ظهر في الفيديو إلى جانب نجله أثناء دخوله للاحتفال وقام باحتضانه والرقص على أغاني عيد الميلاد التي رددوها.

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ويعمل المخرج رامي إمام حالياً على مسلسل الزعيم عادل إمام “فلانتينو” ويشارك في بطولته الفنان عادل إمام، و دلال عبدالعزيز، ووفاء صادق، ورانيا محمود ياسين، وطارق الإبياري، وهدى المفتى، وآخرون، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر.

يشار إلى أن رامي إمام يكثف ساعات تصوير المسلسل، من أجل الانتهاء منه خلال شهر ديسمبر المقبل، ليتفرغ بعدها لإجراء عمليات المونتاج والمساج للمسلسل، المقرر عرضه في رمضان المقبل، والذي يعد ثامن الأعمال التي يتعاون من خلالها مع الزعيم في الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا مسلسلات “العراف، وأستاذ ورئيس قسم، وصاحب السعادة، وأخرهم عوالم خفية”.