هايدي موسى تؤدي العمرة برفقة والدتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة المصرية هايدي موسى، على أداء مناسك العمرة برفقة والدتها خلال تواجدها في المملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية.

هايدي موسى، نشرت صورتها برفقة والدتها من داخل الحرم، عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “اللهُمَّ زِدْ هذا البيتَ تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابةً وزِدْ مَن شرَّفَهُ وَعَظَّمَهُ ممن حَجَّه أو اعْتَمَرَه تشريفًا وتكريمًا وتعظيمًا وبِراً”.

وحصدت صور هايدي من داخ لالمسجد الحرام، على العديد من التعليقات التي تمنت أن يتقبل الله منها العمرة.

هايدي موسى، كانت قد أحيت حفلًا ضمن فعليات وسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفية بالسعودية.

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هايدي، قدمت خلال الحفل باقة مميزة من أهم أغانيها والأغاني العربية التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وأطلت هايدي، خلال الحفل بفستان كحلي محتشم لموافقة شروط حفلات السعوية، وعبرت عن سعادتها بالتواجد مع جمهورها السعودي للمرة الأولى عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

وطرحت هايدى عبر قناتها في موقع “يوتيوب”، أغنية “أنا اتعودت”، في شهر أبريل الماضي، وأحيت موسى حفلًا غنائيًا، 2 أكتوبر الماضي، بمعهد الموسيقى العربية.