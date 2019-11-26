لماذا لم تقيم فيفي عبده عزاء لشقيقتها؟

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة المصرية فيفي عبده، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بفيديو لها في أول ظهور لها بعد رحيل شقيقتها.
فيفي عبده، قالت في الفيديو: “آسفة جدًا إني قافلة الموبايلات ومش برد على حد، لأنني كنت ملازمة أختي شهرين متواصلين في المستشفى، ونفسيتي تعبانة جدًا ومش عارفة أقول إيه لكل اللي حاولوا يوصلوا ليا ويعزوني ويسألوا علي بشكركم جدا من كل قلبي”.
وأضافت: “بشكر زمايلي وجمهوري وكل اللي حاولوا يسألوا علي، وإن شاء الله يا رب أجيلكم في الفرح، وهي في مكانة أحسن من اللي إحنا فيها مليون مرة وربنا أخد وديعته لا لوم ولا اعتراض، مش عارفة أقولكم إيه بس إن شاء الله أشد حيلي وأطلع لكم لايف إن شاء الله”.
وكشفت سر عدم إقامتها عزاء لشقيقتها قائلة: “مقدرتش أعمل عزاء لأختي لأنني لست في حالة تسمح لي بالوقوف لأخذ العزاء، وأهلي عملوا لها العزاء في بلدنا في نفس اليوم، وأنا كنت موجودة لحد الترب، لأني كانت نفسيتي تعبانة جدًا لإن شهرين متواصلين كان صعب جدًا أشوف أختي وهي بتودع الدنيا وربنا يشفي كل مريض ويصبر كل مبتلئ، والحمد لله ربنا أخد وديعته”.
يذكر أن شقيقة فيفي عبده، توفيت يوم 22 نوفمبر، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.
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