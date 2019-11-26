نانسى عجرم ومحمود العسيلي يحييان حفل غنائي في القاهرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد النجمة اللبنانية نانسي عجرم، لإحياء حفل غنائي ضخم فى مصر، بمشاركة المطرب المصري محمود العسيلي، يوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2019، في إحدى الجامعات الخاصة بالتجمع الخامس.

ومن المقررأن تقدم النجمة اللبنانية خلال الحفل عددا من أغنياتها، منها: “ما تيجى هنا”، “يا بنات”، “أخاصمك آه”، “قول تانى كده”، “يا سلام”، “إحساس جديد”، “معقولة الغرام” و” أنت مصرى”، بالإضافة إلى “بدنا نولع الجو”وغيرها.

وكان آخرأعمال نانسى عجرم كليب أغنية وطنية جديدة بعنوان ” راجل ابن راجل “، من كلمات ملاك عادل وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد عادل وإخراج بتول عرفة.

ومن جهة أخرى، كان آخر أعمال محمود العسيلى كليب” ملايين “، وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي،تقول كلمات الأغنية: “فيه كتير حلوين فينهم وهي فين ده الحلوين درجات ده مفيش كده لا وكأني في الحياة عمري ما شوفت بنات، فيه ملايين أكيد جامدين وعمري في يوم ما شوفت كده حيرانين عيوني تايهين بنظرة عين خدتني أنا.. ملايين “.