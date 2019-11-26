انتقادات لإطلالة لطيفة بـJumpsuit الكوفرتة لمهند كوجاك: وهذه قصته!

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

الفنانه التونسيه لطيفه

لاقت الإطلالة الأخيرة للفنانة التونسية لطيفة، انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ارتدائها جمبسوت Jumpsuit من خامة الكوفرتة أو غطاء السرير، من تصميم مهند كوجاك.



إذ أحيت لطيفة مؤتمر إفريقيا 2019، واختارت Jumpsuit من تصميم مهند كوجاك، وقال منتقدوها إن الاختيار لم يكن يليق بمناسبة رسمية مثل هذه فهو أنسب لخروجات صباحية، وكذلك نسقت عليه عقد مجوهرات كبير ولا يليق بنقوشات الزي الكبيرة والمنتشرة فيه.

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وواجه مصمم الأزياء مهند كوجاك، ردود أفعال متباينة، بسبب مجموعته الجديدة لخريف وشتاء 2020، حيث انهالت مئات التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وإنستقرام، للتعقيب على أزيائه الجديدة، التي صُنعت من خامة تشبه قماش "كوفيرتا"، التي تجمع بين اللونين الأبيض والأزرق.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نشر مصمم الأزياء مهند كوجاك مجموعة جديدة من خامة مشابهة لأغطية السرائر، كاشفا أنها تخليدا لذكرى جدته، وفي نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اختارت الفنانة التونسية لطيفة زي من هذه المجموعة التي أثارت الجدل مجدداً.

المجموعة جاءت مستوحاة من «الكوفرته»، ذات اللون الأزرق والأبيض تلك القطعة المنتشرة في جميع البيوت المصرية، على المجموعة، علق كوجاك وقال أن هذه تصميمات هذه المجموعة تعني الكثير من مشاعر الحنين والوفاء لجدته، قائلاً: «ذكراكِ أصبحت كنزي الذي أخذه معى كل مكان أذهب إليه»، وأضاف: «‏رحلتها الطويلة كانت مؤلمة، ولكن وجهها ا وجد طريقه لجذبنا».

وشملت المجموعة قطع متنوعة يمكن تنسيقها مع بعضها البعض ويمكن تنسيقها لوحدها مع قطع آخري، وشملت قطع من الأحذية، الجيب، توب ذو أكمام طويلة، وأخيراً قطعة الفستان عاري الكتفين. يذكر أن لطيفة تحضر ألبومها الجديد وتشوق جمهورها له بنشر فيديوهات أثناء تسجيل الأغنيات وتعد بمفاجآت ‏عديدة. ‏