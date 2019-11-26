الرااقصه المصريه فيفي عبده تكشف السبب المؤلم الذي منعها من حضور عزاء شقيقتها

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

الفنانه المصريه فيفى عبده

نشرت الفنانة فيفي عبده رسالة صوتية عبر انستقرام، تكشف من خلالها عن السبب الذي منعها من حضور عزاء شقيقتها سعاد التي رحلت منذ أيام



فيفي عبده حرصت على نشر رسالة صوتية وعدم إظهار وجهها، معللة الأمر بأنها متعبة نفسياً بعد وفاة شقيقتها، فهي تعيش حالة حزن شديدة منذ موتها.

وأضافت فيفي عبده أن حالتها النفسية السيئة منعتها من حضور عزاء شقيقتها، حيث أنها متعبة منذ دخول أختها المستشفى ومكوثها فيها لمدة شهرين، وبعد أن وافتها المنية حضرت جنازتها ولم تتمكن من حضور عزائها الذي أقامه الأهل بسبب وضعها السيئ.

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كما حرصت فيفي عبده على توجيه الشكر لجمهورها وكل محبيها، الذين ساندوها في أزمة وفاة شقيقتها وكل الأهل والأصدقاء الذين قدموا واجب العزاء.

وكانت الكاميرات رصدت انهيار فيفي عبده من البكاء في جنازة شقيقتها التي شيعت من مسجد السيدة نفيسة، وأطلت وقتها بحجاب وبدا عليها الحزن الشديد وسط الجموع التي التفت حول سيارتها من أجل مواساتها.

وأعلنت الفنانة المصرية الخبر المؤسف عبر حساباتها على مواقع التواصل، من خلال نشر صورة لشقيقتها الراحلة وعلقت عليها قائلة: "انا لله وانا إليه راجعون...اختي في ذمة الله الرجاء قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

يذكر أن سعاد الشقيقة الكبرى لفيفي عبده، لفظت أنفاسها الأخيرة يوم الخميس 21 نوفمبر داخل أحد المستشفيات الخاصة في منطقة المهندسين.