رد فعل الفنانه المصريه شيرين سيف النصر بعد نشر صورها الصادمة وكشف هوية من خطط للأمر!

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

الفنانه المصريهرين سيف النصر

أثارت أحدث صور للفنانة شيرين سيف النصر حالة ضجة عارمة على مواقع التواصل، بسبب تغير ملامحها بشكل كامل الأمر الذي دفع بعض التقارير الصحفية في كشف ملابسات القصة.



أحدثت صور شيرين سيف النصر تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل وحيرة بين الجمهور، ما بين هل تغيرت حقاً بهذه الطريقة أم أن هذه اللقطات ملفقة؟ وبعد حالة جدل خرجت مصادر وكشفت الحقيقة كاملة.

وقالت مصادر أن صور شيرين سيف النصر تم التقاطها على يد شقيقة صديقتها التي وجهت لها اتهام صريح بسرقتها وحكم عليها بالحبس عامين نتيجة فعلتها،

وأضافت المصادر أنه تم الانتقام من شيرين سيف النصر من خلال نشر هذه الصور في هذا التوقيت تحديداً، من أجل إحراجها وكسر الصورة الموجودة في مخيلة الجمهور عنها.

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وعن رد فعل شيرين سيف النصر بعد نشر صورها التي أحدث ضجة، قالت المصادر أنها تمر بحالة ضيق شديدة وتلتزم منزلها، كما أنها تنوي السفر إلى أمريكا من أجل إجراء عملية جراحية.

وحتى الآن لم تعلق شيرين سيف النصر بنفسها لتكشف كواليس هذه الصور المتداولة.

وكانت صور لشيرين سيف النصر تصدرت مواقع التواصل بقوة، تردد أنها من أحدث ظهور لها خلال وجودها في المحكمة للإدلاء بأقوالها في قضية سرقة صديقتها لمجوهراتها.

وأطلت شيرين سيف النصر بعباءة كشفت زيادة وزنها اللافتة مع وضعها لنظارة طبية، فبدت مختلفة تماماً عن الصورة التي عرفها بها الجمهور مما أحدث صدمة.