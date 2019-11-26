تعليق ساخر من لجين عمران لمنتقدي موسم الرياض والهيئة العامة للترفيه

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

لجين عمران

أشعل تعليق لجين عمران الساخر مواقع السوشيال ميديا، حيث ردت بقسوة على منتقدي فعاليات موسم الرياض والهيئة العامة للترفيه، وذلك من خلال أولى حلقات برنامجها الجديد "مسايا لجين" عبر قناة SBS السعودية.



وقالت لجين عمران: "نقطة أخيرة للزعلانين هذا إذا كانو موجودين من أساساًَ أو محسوبين.. ترا ما في شي يا جماعة إجباري.. الترفيه معمول للناس الرايقة اللي بتضحك علطول.. أما العالم المتضايقة فبسلامتهم".

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وأكملت الإعلامية السعودية: "وهنا طبعاً نوجه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ مهندس الترفيه على الدور الكبير والعمل الجبار اللي غير صناعة الترفيه وخلاه مصدر دخل مهم للدولة وبعد ما كنا نسافر بره علشان نشوفه بره، صار كله ماشالله موجود عندنا.. والناس اللي بره صاروا يجونا".

وما زالت لجين عمران تلتزم الصمت نحو التقارير المنتشرة حول زواجها سراً من رجل أعمال إماراتي، حيث لم تقم بنفي الخبر أو تأكيده حتى الآن.

الجدير بالذكر أن إطلالة الإعلامية السعودية ببرنامجها "مسايا لجين" عبر قناة SBS السعودية قد أشعلت ضجة كبيرة، حيث ظهرت بجاكيت كلاسيكي بتصميم عصري جذاب، إذ جاء بأكمام طويلة وياقة ممتدة باللون الأسود، لكنه تزين بخيوط مطرزة بالأبيض والأزرق مع حزام أنيق للخصر لينتهي بذيل طويل عند أحد ساقيها متخذاً تصميماً قريباً من الكيمونو الياباني.