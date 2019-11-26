المنتجة سارة الطباخ: أزمتي مع محمد الشرنوبي في يد "الموسيقيين"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت المنتجة المصرية سارة الطباخ أن نقابة الموسيقيين تدخلت فى لحل أزمتها مع الفنان الشاب محمد الشرنوي وأصدرت قرارا بمنعه من الغناء.

وقالت لـ"العين الإخبارية": أتعامل بمرونة شديدة من الأزمة وأرحب أيضا بالحل الودي بعيد عن القضاء وإجراءات النقابات الفنية.

وعن مشروعاتها الفنية الجديدة أضافت: "أجتهد فى تقديم أعمال ترضي الجمهور والنقاد وأتعاون فى الوقت الحالي مع الفنان تامر عاشور، وسأطرح ألبومه الجديد في 2020".

يذكر أن سارة الطباخ حاصلة على درجة الماجستير والدكتوراه في مجال التسوق، وعملت في عدة شركات إعلامية كبرى، منها روتانا للصوتيات والمرئيات، وقناة الحياة، وقناة النهار، ثم انتقلت للتسويق في السوق العقاري.

وعملت "الطباخ" أيضًا كمستشارة فنية وإعلامية لعدد من النجوم الكبار، مثل عمرو دياب وشيرين عبدالوهاب، وكانت قد تعرفت على الفنان محمد الرشرنوبى فى 2018 وأنتجت له ألبوم "الفصول الأربعة" وتم إعلان الخطوبة لكن سرعان ما حدث الانفصال.