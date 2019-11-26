معلومات لا تعرفها عن عماد حمدي صاحب الـ300 فيلم الذي مات مفلسًا

يصادف، اليوم، عيد ميلاد الفنان الراحل عماد حمدي"، فهو أحد أبناء الجنوب الذين صنعوا مجدهم الفني بأنفسهم، سكنت أفلامه الـ300 إلى قلوب المصريين والعرب أجمع بفضل تميزه وموهبته التي لم ولن تتكرر.

استطاع عماد حمدي، أن يعبر عن حياة جيل كامل من خلال أدواره المتنوعة التي جسدها، وبفضل وسامته وملامحه المميزة وموهبته التي فرضت نفسها، أصبح مناسبا لكل الأدوار التي قدمها وتفوق بها على نفسه، فقدم العديد من الأدوار المختلفة التي مست الجمهور، مثل "الأفندي، الباشا، العاشق، البائع، الأب، المثقف".

أهم أدواره الوطنية

الراحل عماد حمدى أول من جسد شخصية الرئيس الراحل "جمال عبد الناصر" في فيلم "الله معنا" في عام 1955، الذي تناول قصة "ثورة يوليو"، وأنشأ تنظيم الضباط الأحرار، كما قدم خلال فيلم "ميرامار" شخصية المثقف الحزين على بلاده مما أصابها من فساد وتمزق وانهيار شعبي.

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أشهر إيفيهات عماد حمدي

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"مساء الخير يا نينة، متضايق يا نينة" كانت الجملة التي اشتهر بها بين شباب جيله، و"ممنون لسيادتك" هي الجملة التي كان يرددها دائما في أغلب أدواره منها فيلم "أم العروسة"، و"الفلاحة ماتت وإحنا لازم نسلم نفسنا"، تلك الجملة الشهيرة التي رددها "حمدي" في فيلم "ثرثرة فوق النيل"، الذي نال عنه العديد من الجوائز.

ولم تكن حياة الفنان "عماد حمدي" هادئة بشكل كبير، بل كانت حائرة بين التقلب والغضب والمرض والزواج الطلاق، وكانت أكبر صدمات حين توفى توأمه "عبد الرحمن حمدي".وتوفى مفلسًا في 28 يناير 1984 عن عمر 74 عاما، وتردد من المقربين منه ان سبب إفلاسه قبل مماته هو زواجه من الفنانة "نادية الجندي" حيث كان فارق السن بينهم نجو 20 عامًا.

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