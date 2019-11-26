نجمات تعرضن لـ"علقة موت" من أزواجهن وقرّرن اللجوء إلى الطلاق

يصادف الإثنين 25 نوفمبرتشرين الثاني، اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة، ولدى الجميع توقع خاطئ أن أكثر النساء تعرضن للضرب هن من يعانون من الفقر أو المستوى الاجتماعي الضعيف، ولكن ما لا يعرفه الكثير أن العديد من النجمات رغم حرصهن على الظهور بأفضل صورة أمام جمهورهن إلا أنهن عانوا من العنف المنزلي.

ومن أبرز هولاء النجمات، علا غانم والتي اعترفت خلال إحدى اللقاءات التلفزيونية، أنها تعرضت للضرب من زوجها الثاني أمام بناتها الأمر الذي دفعها لاتخاذ قرار الطلاق بلا تردد.

أما نجمة ستار أكاديمي شاهيناز، فصدمت جمهورها بنشر صورة لها والدم ينزف من أنفها معلنة عن تعرضها للضرب من زوجها واتهمته بخطف إبنها والإستيلاء على منزلها وكل ما تملكه، إيمان العاصي أيضًا تعد من أشهر الفنانات اللاتي تعرضن، حيث أكدت أن زوجها السابق نبيل زانوسي حرمها من الطعام وخطفها وضربها من أجل التنازل عن حقوقها من أجل طلاقها.

أما نجوى كرم فاعترفت، بقيام طليقها يوسف حرب بضربها خلال فترة زواجهما، ولكنها أكدت أنها كانت تستفزه.ظاهرة ضرب أزواج النجمات لهن ليست جديدة، فمن المعروف أن الفنان الراحل عماد حمدي صفع شادية خلال زواجهما أمام أصدقائهما مما دفعها لاتخاذ قرار الانفصال دون تردد.

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