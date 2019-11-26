3 نجوم تعرض لشائعات الوفاة خلال شهر تشرين الثاني الجاري منهم عادل إمام

تعرض عدد من نجوم الفن، خلال شهر نوفمبر الحالي، لموجة من شائعات الوفاة، على مواقع التواصل الاجتماعي، ما تسبب في صدمة لعائلاتهم ومحبيهم على سواء، أبرزها شائعة وفاة الزعيم عادل إمام، والتى تحولت لـ«تريند» على موقع تغريدات «تويتر».

وهو ما رد عليه المخرج رامى إمام، نجل الفنان الكبير، بنشر فيديو للزعيم من داخل كواليس تصوير مسلسله الجديد «فالنتينو»، الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، مع دلال عبدالعزيز وداليا البحيرى، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.الشائعات طالت أيضا الفنان هادى الجيار وادعت وفاته، وهو ما نفته الفنانة نهال عنبر، مسئول ملف الصحة بنقابة المهن التمثيلية، والسيدة إيمان زوجة «الجيار»، مؤكدين أنه بخير، وأن حالته ليست خطيرة، وأن كل ما يعانى منه هو التهاب رئوى، يحتاج إلى وقت للعلاج.

وترددت شائعة وفاة الفنان الكبير حسن حسنى، الأمر الذى أثار صدمة كبيرة لجمهوره، إلا أن الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، سارع بنفيها قبل الاستمرار في تداولها لساعات طويلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.وأعلن أشرف زكى، أنه سوف يتقدم ببلاغ للنائب العام المصرى المستشار حمادة الصاوى، ضد أي شخص ينتحل صفة صحفى، وذلك بتهمة الترويج لأخبار كاذبة نشرها بشأن وفاة الفنان حسن حسنى.

يشار إلى أن الفنان حسن حسنى احتفل مؤخرًا بعيد ميلاده الثامن والثمانين، وتم تكريمه في الدورة السابقة من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى.

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