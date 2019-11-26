مايا دياب إلى خشبة المسرح في السعودية









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تستعد النجمة اللبنانية مايا دياب للمشاركة في عملٍ مسرحي ضخم في المملكة العربية السعوية بعنوان "لوكاندة الأوباش،" إلى جانب عدد من نجوم التمثيل في الوطن العربي.

وفي تفاصيل العمل المقرر عرضه بين 4 ديسمبر المقبل حتى الـ8 منه ضمن فعاليات #موسم_الرياض، تلعب دياب دوراً بطولياً الى جانب الفنانين حسن الرداد، هالة فاخر، ماجد المصري وعدد من النجوم. علماً أنه من تأليف محمد عز وأحمد فوزي وإخراج الدكتور أشرف زكي.

يُذكر أنها بدأت بالحملة الدعائية للعمل بنشر الملصق الدعائي الرسمي للمسرحية" عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث لاقى المنشور تفاعلاً كبيراً من محبيها.





