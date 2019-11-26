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شكرا لقرائتكم خبر عن عجبتهم اللقطة.. أبطال "لص بغداد" ينشرون نفس الصورة على حساباتهم الشخصية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور أبطال فيلم " لص بغداد"، بعض المشاهد فى شارع المعز، وشارك جميع الأبطال جمهورهم بنفس الصورة من كواليس تصوير الفيلم، وأختفلت فقط التعليقات على الصورة فمن فضل كتابة انتظروا لص بغداد يناير 2020، وظهر فى الصورة كل من محمد إمام وياسمين رئيس وأمينة خليل وفتحى عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن.
وفي سياق متصل تبقى لفريق عمل الفيلم، أيام قليلة للانتهاء من أعمال التصوير بشكل نهائى، حيث يواصل مخرج العمل أحمد خالد موسى عمليات مونتاج ومكساج الفيلم، تأليف تامر إبراهيم، وإنتاج سينرجى فيلمز.
فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، وفتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف في الأحداث، وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.
أحمد خالد
أمينة خليل
فتحى عبد الوهاب
ياسمين رئيس
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