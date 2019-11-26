شكرا لقرائتكم خبر عن مريم عامر منيب تكشف عن مفاجأة فى ذكرى رحيل والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان عامر منيب، حيث توفى فى 26 فبراير 2011 بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون، ويبدوأن مريم نجله الفنان الراحل ​عامر منيب​ قررت أن تسيرعلى خطى والدها الفنية، وتبدأ أول خطوة فى حياته الفنية تزامناً مع الذكرى السنوية لوفاة منيب، حيث تستعد لطرح أغنيتها الأولى.

ونشرالشاعرتامرحسين، صورة تجمعه مع مريم نجله عامر منيب فى الاستوديو، وكتب عليها قائلا: "مع حبيبتى الغالية بنت الغالى مريم عامر منيب عاملينلكم مفاجأة فى الذكرى السنوية لأخى وصديقى الفنان المحترم الخلوق عامرمنيب مع الموزع أحمد عادل وصديقى الملحن عمرو مصطفى"، وعبرت آيتن عامر عن سعادته ومتحمسة للأغنية بشدة.

كما نشر تامر حسين، فيديو آخر مع مريم عامر منيب، عبر حسابه على إنستجرام، و كتب عليها قائلا: " سجلنا أغنية مريم الجديدة و اسمها عامل ايه فى حياتك وبالمنُاسبة مريم بتغنى انجلش هايل وأول مرة تسجل أغنية عربى أو بالعامية"، وعلقت آيتن عامرعلى الفيديو، قائلة:" ايوة بقا مستنياكوا أهو".