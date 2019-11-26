شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبة يجدد تعاونه مع الشاعر رضا المصري بـ 3 أغنيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب الشعبي أحمد شيبة مع الشاعر الغنائي رضا المصري في 3 أغنيات جديدة، الأولى من ألحان حسن دنيا، والثانية والثالثة لم يستقرعلى الملحن واسماء الأغاني ستكون مفاجأة للجمهور، ومن المقرر أن يتم تسجيل الأغاني في الفترة المقبلة، حسبما أكد المصري لـ ”الخليج 365”.

هذه لم تكن المرة الأولى التي يتعاون فيها رضا المصري مع أحمد شيبة، حيث تعاونا قبل ذلك في عدد من الأغاني، من أبرزها أغنية "يعلم ربنا" من مسلسل نسر الصعيد، وهي من ألحان فارس فهمي، وتوزيع طه الحكيم، دويتو شيبة مع إيهاب توفيق بعنوان " عشمي في ربنا" من ألحان فارس فهمي، وتوزيع زيزو، ومن إخراج ياسر عصام.

من ناحية أخرى طرح شيبة مؤخراً دويتو جديد مع المطرب الشعبى حمادة مجدى بعنوان "الله المستعان" على طريقة الفيديو الكليب، هو من كلمات صلاح مندى، ووليد رياض ومحمد النجار، وألحان منعم، ومن توزيع أشرف البرنس.

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يذكر أن أحمد شيبة قام بغناء الأغنية الدعائية الرسمية لمسلسل "زالزال" للنجم محمد رمضان بعنوان " سيبونا بقى في حالنا" وهى من كلمات صلاح عطية، وألحان سيد راضي



