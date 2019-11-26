شكرا لقرائتكم خبر عن نوستالجيا التسعينات..إيساف و مصطفي قمر وحميد الشاعري يتذكرون أمجادهم بفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الفنان أيساف، رحيق موسيقي وأغاني التسعينات، بمقطع فيديو يغني من خلاله مع الفنان مصطفي قمر والفنان حميد الشاعري، ليعدا أمجاد الماضي وسط بعض اصدقائهم.

وعلق أيساف على مقطع الفيديو الذي حصد على الالاف المشاهدات " يا خراشي على العسل بموت فيهم نجوم اتعلمنا منهم كتير فن وحب وحنين وضحك ورقص وشقاوة وكل شياكة فن واشخاص مبهجين اوي حميد ومصطفي انا بموت فيكم".

يذكر آن أخر أعمال إيساف أغنية بعنوان "قوم نادى لصلاح" مع سمية درويش، دعما للمنتخب الوطني فى مباريات كأس العالم، والأغنية من كلمات سامح فرج، ألحان إسماعيل عبود، توزيع ومكس جمال فتحي.

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في سياق متصل يشارك الفنان مصطفي قمر، كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة النجم كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى ودينا الشربينى وبيومى فؤاد ومحمد ثروت وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، وتدورأحداث الفيلم حول مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية التى لها علاقة بالزوج والزوجة وصراعاتهما بعد الانفصال، ويبدأ قمرفى التحضيرات الأولية للجزء الثانى من فيلم "حريم كريم" الذى يقوم بتصويره خلال الفترة المقبلة، حيث يعقد جلسات مكثفة مع الكاتبة زينب عزيز من أجل الاستقرارعلى التفاصيل الأولية للعمل الذى يراهن عليه قمرويقدمه بشكل يليق به وبجمهوره.

ويتعاون الشاعري مع الملحن عزيز الشافعى والملحن محمد رحيم في عدد من الأغانى الجديدة، والتي سيتم طرحها ضمن ألبومه الجديد، المتوقع أن يطرح خلال العام المقبل 2020، ولم يكشف الشاعري عن أي من المعلومات حول الألبوم الجديد الذي يعود به لـ جمهوره بعد طول انتظار.