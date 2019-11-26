شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تحتفل بـ 30 عاماً ليونيسف مصر: بارك الله في أطفالنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مسيرة طويلة للنجمة دنيا سمير غانم، في رعاية وحماية الأطفال داخل مصروخارجها، وتوجيه النصائح لهم عن طريق مشاركتها في حملات "اليونيسيف مصر"، كونها سفيرة النوايا الحسنة للمنظمة الشهيرة التي تعمل داخل مصرمنذ 30 عاماً.

وحرصت دنيا سميرغانم، على مشاركة جمهورها احتفال المنظمة الشهيرة لمرور 30 عاماً على تواجدها داخل مصرلحماية الأطفال من المخاطر التي تواجههم، وتقديم نصائح بشكل مستمر للحفاظ على الأطفال.

وكتبت النجمة التي تشغل منصب سفيرة النوايا الحسنة منذ أربعة سنوات، عبر حسابها الشخصي "تهانينا ليونيسف مصر، لقضاء 30 عاماً في خدمة ملائكة السعادة، فخورة بأني كنت جزءً من ضمن مشاريع المنظمة في حملاتها الهادفة والنبيلة لمدة الأربعة سنوات الماضية، بارك الله في أطفالنا في جميع أنحاء العالم، المخلوقات الأكثر براءة على وجه الأرض".

وكانت آخر أعمال دنيا مسلسل "بدل الحدوتة ثلاثة" رمضان الماضي فى 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة عرضت خلال 10 حلقات، وشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال وعرض على شاشة ‪cbc.