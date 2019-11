شكرا لقرائتكم خبر عن دانيال كريج ينهى تاريخه مع جيمس بوند بعد No Time to Die والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد دانيال كريج، الممثل البالغ من العمر 51 عامًا، الذى يلعب دور جيمس بوند منذ عام 2012، أن الفيلم التالي "No Time to Die" سيكون آخر أفلامه للشخصية.

وصرح كريج لموقع USA Today "لقد قمت بإداء الدور بشكل جيد جدا، والتي امتدت لأكثر من عقد من الزمن.

Advertisements

قام كريج بـ أداء دور جيمس بوند في أربعة أفلام، بداية من فيلم "Casino Royale" الذى طرح عام 2006، وقام بلعب دور جيمس بوند في "Quantum of Solace" الذى طرح خلال عام 2008، ومن ثم فيلم "Skyfall" الذى طرح فى عام 2012 و ثم فيلم "Specter" الذى طرح فى عام 2015، وسيكون فيلم "No Time to Die" هي مغامرته الخامسة لشخصية جيمس بوند.

ومن المقرر أن يصل فيلم No Time to Die إلى الشاشة الكبيرة في الولايات المتحدة في أبريل المقبل، وفى أكتوبر الماضى، أصبح كريج أطول ممثل يلعب دور جيمس بوند، متجاوزًا سجل روجر مور، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "usatoday".

فيلم No Time to Die من بطولة الممثل المصرى العالمى رامى مالك، والممثلة العالمية ليا سيدو، ومن إخراج كارى جوجي.