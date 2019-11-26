شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم فيلم " لص بغداد " في ميكروباص بقيادة فتحي عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط الفنان فتحي عبد الوهاب، صورة من كواليس تصوير فيلم "لص بغداد" داخل ميكروباص بصحبة عدد كبيرمن نجوم العمل الفني المنتظر، على رأسهم محمد أمام وأحمد العدوي و أمينة خليل، و محمد عبد الرحمن.

ويحرص فريق العمل على نشرعدد من الصور بشكل مستمرمن داخل كواليس تصويرالفيلم الذي تتسم بالكوميديا والمرح، والتي كان آخرها صورة للفنان محمد أمام مع مخرج العمل، التي علق عليها قائلاً "رماني من مركب و حدفني من طيارة، خلاني أتخانق مع جيش وهد المعبد عليا، وحاجات كتير كنت بحلم أعملها لقيته هوعاوز يعملها، انتظروا التعاون الأول بيني وبين المخرج أحمد خالد موسى في فيلم " لص بغداد".

وفي سياق متصل تبقي لفريق عمل الفيلم، أيام قليلة للانتهاء من أعمال التصويربشكل نهائى، حيث يواصل مخرج العمل أحمد خالد موسى عمليات مونتاج ومكساج الفيلم، تأليف تامر إبراهيم، وإنتاج سينرجى فيلمز.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، وفتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف في الأحداث، وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.