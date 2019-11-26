شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الصديق السابق لـ ليندسي لوهان هارى مورتون في منزله عن عمر 38 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجدت شرطة بيفرلي هيلز الامريكي "هاري مورتون"، الحبيب السابق للممثلة الأمريكية ليندسي لوهان، ونجل رجل الأعمال بيتر مورتون مؤسس سلسلة مطاعم "هارد روك كافيه"، متوفي في منزله، عن عمر يناهز الـ 38 عاما.

وكشف موقع "people" أنه تم نقل الجثة إلى المشرحة، للتعرف على السبب الحقيقى للوفاة، ونعت شركة "بينك تاكو"، مؤسسها ومالكها مورتون، وأكدوا في بيان أن هاري صاحب رؤية بمساهماته الاحترافية والتجارية وتقدمت الشركة بخالص العزاء لأسرته.

وكانت قد نعت الممثلة الأمريكية ليندسى لوهان، حبيبها السابق هارى مورتون، من خلال نشر صورة لهما على حسابها الشخصى على موقع إنستجرام، وعلقت على الصورة قائلة "أفضل أصدقاء.. أفضل حياة".

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ليندسى لوهان

واشتهر مورتون بـ علاقته بـ نجمة فيلم "Mean Girls" ليندسى لوهان في عام 2006، وظهر الثنائى في عدة فعاليات منها مهرجان البندقية السينمائي.

ويذكر أن مورتون لم يواعد لوهان فقط، بل واعد الكثير من فنانات الوسط الفني مثل بريتني سبيرز في عام 2015، والنجمة جينفر آنستون عام 2010.

بالإضافة إلى ذلك واعد مورتون الممثلة الأمريكية ديمي مور لمدة 6 أشهر في عام 2013، والتي واعدت والده بيترمورتون، كما واعد باريس هيلتون وريثة سلسلة فنادق هيلتون خلال السنوات السابقة، وفقا للتقرير الذى نشرعلى موقع " people ".