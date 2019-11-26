شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سعد: " أرسلت جواز السفر والبطاقة لـ " جوجل " لتصحيح تاريخ ميلادي " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان عمرو سعد عن سعادته في أحد البرامج التلفزيونية باحتفال عمرو أديب بعيد ميلاده وقال " عانيت كثير من تاريخ ميلادي المغلوط علي " جوجل " لدرجة إني أرسلت لهم صورة من جواز السفر والبطاقة لتعديل تاريخ الميلاد " وذكر سعد أن ميلاده الحقيقي هو 26 نوفمبر .

النجم عمرو سعد ولد بحي السيدة زينب ونشأ في حي عين شمس بمدينة القاهرة ، تخرج في قسم الديكور بكلية الفنون التطبيقية، وبدأ العمل بالتمثيل من خلال تجارب مسرحية وتليفزيونية، وفي مرحلة متقدمة توجه لمكتب المخرج يوسف شاهين وقابله مساعد المخرج خالد يوسف وطلب منه صورة شخصية، وكانت البداية بتقديم دورين مساعدين في فيلمي (المدينة) مع المخرج يسري نصر الله، و(الآخر) ليوسف شاهين، ثم قدم بعدها دورًا بارزًا في فيلم (خيانة مشروعة)،

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وبدأ بعدها في أدوار البطولة في السينما عام 2007 في فيلم (حين ميسرة)، وتلاه فيلم (دكان شحاتة) مع المخرج خالد يوسف، وبعدها واصل بطولاته السينمائية من خلال فيلم (الكبار) باﻹضافة إلى فيلمي (حديد، ريجاتا) الذي تعاون من خلالهما مع المنتج محمد السبكي، وفيلم (مولانا) المقتبس عن رواية بنفس الاسم للكاتب الصحفي إبراهيم عيسى. ومثلما قام بالبطولة في السينما، شارك أيضًا بالبطولة في الدراما التليفزيونية أيضًا منذ عام 2010، وكان أول مسلسل من بطولته هو (مملكة الجبل)، باﻹضافة إلى الجزئين الأول والثاني من مسلسل (شارع عبدالعزيز) ومسلسلي (خرم إبرة)، ( ويونس ولد فضة) .