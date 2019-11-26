محمد عز ينشر صورًا من كواليس مسلسل "الأخ الكبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد عز مجموعة من الصور، من كواليس مسلسل "الأخ الكبير"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر في الصور الفنانة أيتن عامر، والفنان عمرو عبدالعزيز، وعلق عز: "من كواليس مسلسل الأخ الكبير، كرمك يارب وتوفيقك".

مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، إيهاب فهمي، رندا البحيري، هاجر أحمد، أحمد حلاوة.

ومن ناحية أخرى يستعد الفنان محمد عز لطرح ثاني أغانيه "فاكريني مرتاح"، خلال الفترة القادمة، بعد أن طرح أغنية "شبعان دلع"، 10 أكتوبر الماضي.