بالصور.. سارة نخلة تتجول في شوارع باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة السورية سارة نخلة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور جديدة لها أثناء تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس. وعلقت: "صباح الخير من باريس"، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها. يذكر أن سارة نخلة شاركت في بطولة الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، من خلال حدوتة "كله بالحب"، إذ جسدت شخصية "ديما الشرقاوي". والمسلسل بطولة شريف سلامة، أيمن عزب، إيمان العاصي، هاجر أحمد، أحمد هلال، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد جمعة.

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