بالفيديو.. عادل إمام يرقص في عيد ميلاد نجله "رامي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
احتفل الفنان الكبير عادل إمام بعيد ميلاد نجله المخرج رامي إمام، الذي وافق أمس 25 نوفمبر الجاري.
ونشر برنامج "عرب وود"، مقطع فيديو، عبر الحساب الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيه الزعيم وهو يرقص على أغنية "happy birth day to you"، مع فريق عمل مسلسل "فالنتينو"، من كواليس العمل.
يذكر أن الفنان الكبير عادل إمام يواصل تصوير دوره في مسلسل "فالنتينو" لعرضه في رمضان 2020، بعد أن تم تأجيله من العام الماضي، والمسلسل تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، وبطولة داليا البحيري، ودلال عبدالعزيز، ووفاء صادق، ورانيا محمود ياسين، وإنعام الجريتلي، وأحمد فريد، وحمدي الميرغني، وإنتاج شركة ماجنوم لمالكيها هشام تحسين ورامي إمام
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