روزالين البيه الوجه الإعلامي لأيام صناعة السينما بمهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تعمل الفنانة روزالين البيه، حاليًا على تسجيل لقاءات مصورة مع عدد كبير من الفنانين العرب والأجانب، وذلك باعتبارها الوجه الإعلامي لفعاليات أيام أعمال القاهرة لصناعة السينما، ضمن الدورة الـ 41 لمهرجان القاهرة السينمائي، التي تقام في الفترة من 20 لـ 29 نوفمبر الجاري.
ومن المنتظر أن يتم تقسيم هذه اللقاءات، على ثلاث حلقات منفصلة يتم عرضها عبر الصفحات الرسمية للمهرجان على مواقع التواصل الاجتماعي، ابتداءً من يوم 27 لـ 29 نوفمبر الجاري.
على صعيد آخر، كانت روزالين اعتذرت في اللحظات الأخيرة عن مشاركتها كسيناريست في ورشة تطوير السيناريو التليفزيوني، بعد أن سحبت مشروع السيناريو الخاص بها، والذي كان يحمل اسم "ثوم"، وذلك لاضطرارها للتواجد في نيويورك خلال أول يومين من المهرجان، لتصوير بعض مشاهدها في الجزء الثاني من المسلسل الأمريكي "رامي"، الذي كان قد حقق نجاحًا كبيرًا بعد عرضه في شهر رمضان الماضي.
فيما أكدت روزالين البيه، على أنها ستشارك بمشروعها "ثوم" في ورشة أخرى حينما يتثنى لها الوقت المناسب، لافتة إلى أن هذه التجربة ليست الأولى لها في الكتابة، حيث شاركت سابقًا في كتابة العديد من السيناريوهات بالتعاون مع بعض المؤلفين والمخرجين.
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