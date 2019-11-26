سيلفي فتحي عبدالوهاب في كواليس "لص بغداد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد العوضي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من كواليس فيلم "لص بغداد"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي 4 يناير المقبل.

وظهر في الصورة "السيلفي" التي التقطها الفنان فتحي عبدالوهاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة أمينة خليل، والفنان أحمد العوضي، والفنان محمد إمام، والفنان محمد عبدالرحمن، وعلق: "سيلفي الحاج فتحي، لص بغداد".

فيلم "لص بغداد" بطولة: محمد عادل إمام، فتحى عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن توتة، صلاح عبدالله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.