حمدي الميرغنى يهنئ رامي إمام بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأ نجم مسرح مصر الفنان حمدي الميرغني، المخرج رامي إمام بعيد ميلاده الـ 45، الموافق 25 نوفمبر الجاري.
ونشر الميرغني صورة تجمعه برامي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :" كل سنة وأنت طيب يا مخرج يا طيب يا جدع، أنت عارف أنا بحبك قد إيه، إن شاء الله تبقي سنة سعيدة عليك وربنا يرزقك ع قد تعبك وتكسر الدنيا بمسلسل فالنتينو".
واحتفل المخرج رامي إمام بعيد ميلاده أمس الـ 45، وهو من مواليد 25 نوفمبر عام 1974.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة للزعيم أثناء الاحتفال بعيد ميلاد نجله في كواليس تصوير مسلسل "فالنتينو"، وظهر الزعيم بجوار رامي، وأمامهما تورتة تحمل صورته إلى جانب تورتة أخرى تحمل صورة الزعيم.
كما نشر رامي إمام صورًا، عبر خاصية "الاستوري"، من الاحتفال نفسه عبر حسابه بموقع "إنستجرام".
يذكر أن الفنان الكبير عادل إمام يواصل تصوير دوره في مسلسل "فلانتينو" لعرضه في رمضان 2020، بعد أن تم تأجيله من العام الماضي، المسلسل تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، وبطولة داليا البحيري، ودلال عبدالعزيز، ووفاء صادق، ورانيا محمود ياسين، وإنعام الجريتلي، وأحمد فريد، وحمدي الميرغني، وإنتاج شركة ماجنوم لمالكيها هشام تحسين ورامي إمام
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