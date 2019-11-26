سميحة أيوب لمصراوي: المرأة حصلت على كل حقوقها.. لكن المجتمع ما زال ذكوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حضرت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب أمس العرض المسرحي "أنا والنحلة والدبور"، للنجم محمد صبحي، على مسرح "محمد صبحي 2"، بمدينة سما سنبل.

وقالت سيدة المسرح العربي، في تصريح خاص لمصراوي، إن المسرحية عبرت بالمرأة إلى رحلة كبيرة، فلا بد أن تأخذ المرأة حقوقها من التكريم.

وتابعت: "أنا ضد القول إن المرأة لم تحصل على حقوقها، على العكس تماما، فالمرأة الآن مستشارة، ووزيرة، ومهندسة، وغيرها، ولكن مع أخذها كل هذه الحقوق، يظل مجتمعنا ذكوريا، والمسرحية عبرت عن الأمر جدا، فبطلة العرض تعمل، لكنها أيضا تعاني كونها امرأة".

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وأضافت: "الست بتقوم بأحمال ومسؤوليات كبيرة جدا، وكل التفاصيل اللي الست بتعملها بتخلي وضعها مقدس جدا، لأنها بتتحمل اللي الرجال أحيانا ميقدروش يتحملوه".

وعن "المباشرة" في الجزء الأخير من العرض، قالت: "أنا لست معترضة أبدا على النهاية، أحيانا نحتاج للمباشرة، فليس كلنا نعرف تاريخ بلدنا، والمسرح هدفه تنويري وصناعته صعبة جدا، وصبحي يجيد صناعة المسرح، والناس في حاجة للفهم والتنوير في كثير من الأحيان".

مسرحية "أنا والنحلة والدبور"، تعرض يوم 28 نوفمبر، وهي من بطولة النجم محمد صبحي، وسماح السعيد، وعبد الرحيم حسن، وميرنا زكي، وحازم القاضي، ومن تأليف أيمن فتيحة، وإخراج محمد صبحي.