ديانا حداد تهنئ ابنتها "ميرا" بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، ابنتها "ميرا" بعيد ميلادها.

ونشرت "ديانا" صورة تجمعها بابنتيها، وعلقت: "كل عام وأنتِ بخير يا نور عيوني، يا ماما يا صغيرة البيت اللي عّم تكبر، إمبارح كنتي زعلانة وقلتيلي يا ماما ما بدي أكبر، بدي ضل صغيرة".

وتابعت: "قلتلك يا ماما كلنا رح نكبر المهم تضل أرواحنا صغيرة ونقية، نلعب ونركض ونستمتع بالحياة، ونحب الناس وما نكره، يا كل العمر الله يخليلي ياكي إنتِ وأختك، وتضلوا منورين حياتي يا حياة الماما انتوا، وعقبال الـ 100 يا عيوني، والله يحقق كل أمنياتك ويسعدك يا روحي".

يذكر أن ديانا حداد تزوجت عام 1995، من المخرج الإماراتي سهيل العبدول، وأنجبت منه ابنتيها "صوفي" و"ميرا"، إلا إنهما انفصلا عام 2009.