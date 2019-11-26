بهذه الطريقة بشرى تحتفل بعيد ميلاد ميرفت أمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

هنأت الفنانة بشرى، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، والتي احتفلت أمس بعيد ميلادها.

ونشرت بشرى صورة لاحتفال الفنانة ميرفت أمين بعيد ميلادها، بصحبة عدد من النجوم، هم المخرج عمر عبدالعزيز، الفنان محمود قابيل، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة دلال عبدالعزيز، الفنانة رجاء الجداوي، والفنان سمير صبري.

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وعلقت: "هم دول فعلا الأصدقاء المقربين، ولو كنت في مصر كنت جيت كملت المجموعة، كل سنة وحبيبتي مرفوتة طيبة".

الفنانة ميرفت أمين من مواليد 25 نوفمبر 1948، شاركت في عدد من الأعمال الهامة، والتي يعتبر عدد منها من كلاسيكات السينما، ومن أبرز هذه الأعمال "الحفيد"، "أبي فوق الشجرة"، "الأراجوز"، "أبناء الصمت"، "حافية على جسر الذهب".