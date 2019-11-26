تراند اليوم : هذا ما قالته ملكة ماليزيا عن مسلسل "المؤسس عثمان"

حثت ملكة ماليزيا عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية، متابعيها على مشاهدة مسلسل "المؤسس عثمان" الذي يحكي السنوات الأولى لتأسيس الإمبراطورية العثمانية.

وأعربت الملكة عبر حسابها على موقع "تويتر" عن إعجابها بمسلسل "قيامة أرطغرل" و"المؤسس عثمان" قائلة: "شاهدت المواسم الخمسة من مسلسل أرطغرل، وزاد شغفي به، والآن أشاهد مسلسل المؤسس عثمان".

وأضافت: "أوصي الجميع بمشاهدة المسلسلات التركية المفضلة؛ فمواضيعها تدور قضايا إسلامية مهمة"، وخصت بالذكر مسلسل "المؤسس عثمان".

وفي ردها على أحد المتابعين، نصحت الملكة، أيضا، بمشاهدة مسلسل "السلطان عبد الحميد الثاني".

وبدأ، الأربعاء الماضي، عرض مسلسل "المؤسس عثمان" في متابعة لمسيرة "قيامة أرطغرل"، وهو العمل الذي وصف بالأضخم والأول من نوعه من ناحية الإنتاج الدرامي.

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ودارت أحداث مسلسل "قيامة أرطغرل"، الذي حقق نسب مشاهدة عالية في تركيا وحول العالم، في القرن الـ13 الميلادي.

ويعرض سيرة حياة البطل أرطغرل بن سليمان شاه، زعيم قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان)، ووالد عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية (656هـ/1258م- 726هـ/ 1326م.

وانتهى المسلسل الموسم الماضي ليستمر مع مسلسل "المؤسس عثمان".