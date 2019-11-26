تراند اليوم : أول تعليق رسمي على ظهور "عمرو واكد" مع ملكة جمال إسرائيل...



علقت السفارة الإسرائيلية في مصر على مشاركة الفنان المصري عمرو واكد ممثلة إسرائيلية بطولة فيلم "woner woman"، وهو ما فتح عليه بابًا لا ينتهي من الهجوم في مصر.

وقالت السفارة عبر حسابها على موقع "تويتر": "النجم المصري "عمرو واكد" سيشارك في فيلم "Wonder Woman" الذي تقوم ببطولته النجمة الإسرائيلية "جال جادوت"".

وأضافت: "نتمنى المزيد من التعاون بين الفنانين الإسرائيليين والمصرين، ونتمنى لكم النجاح والتوفيق".



Advertisements

بينما علق حساب "إسرائيل بالعربية"، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، قائلاً: "بعيدًا عن السياسة.. تعاون فني بين مصري وإسرائيلية يسعدنا أن نرى الممثل المصري عمر واكد يشارك الى جانب بطلة فلم المرأة الخارقة الإسرائيلية جال جادوت في فلم جديد. نتمنى لهما النجاح والتالق في أعمال سينمائية جديدة. والى المزيد من التعاون البناء في عالم متكامل المجتمعات".



وأعلن واكد مشاركة الممثلة الإسرائيلية "جال جادوت" في الجزء الثاني من فيلم "woner woman"، وهي ممثلة إسرائيلية من مواليد عام 1985 ، خدمت في الجيش الإسرائيلي عامين ، وحصدت لقب ملكة جمال إسرائيل.

وقال واكد في رده على الانتقادات التي تعرضه لها: "الهجوم عليا ولو ارى وجاهة في مضمونه من ناحية أراه مصوب في اتجاه خطأ. ردي هو سؤال: ما هو موقف التطبيع اذا ذهبت للمشاركة في عمل أمريكي وكان الكوافير او الماكيير او مدير التصوير حامل لجنسية الاحتلال؟ ولا دول مش مهمين؟ أين نرسم الخط؟ هل هو ترك مكانك دائما ليحتله غيرك؟".

وأضاف: "ما هو تعريف التطبيع؟ بالنسبة لي هو كالآتي: العمل في اي شيء يبجل الاحتلال أو في شيء من انتاج الاحتلال. المتاجرة معهم. تسهيل الاحتلال او التستر على جرائمه. والعمل على تقزيم وتسفيه القضية. كل ذلك ممكن ان يعد تطبيع. اما التمثيل في عمل دولي متعدد الجنسيات في رأيي مش تطبيع خالص".