معشوق نجمات هوليوود هاري مورتن جثة هامدة في منزله

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 01:42 مساءً - ضجّت وسائل الإعلام العالمية بخبر عثور شرطة بيفرلي هيلز على رجل الأعمال الأمريكي، المعروف بعلاقاته العاطفية مع نجمات هوليوود، هاري مورتن Harry Morton ، جثة هامدة بمنزله.

وورد في التقارير أنّ صاحب سلسلة مطاعم "بينك تاكو" التي أسسها وهو يبلغ من العمر 18 عامًا فقط، ونجل رجل الأعمال بيتر مورتن مؤسس سلسلة مطاعم "هارد روك كافيه"، والتي يعود تاريخها إلى عام 1971، قد فارق الحياه داخل منزله بمدينة بيفرلي هيلز عن عمر ناهز الـ 38 عامًا.

هاري مورتن مع والده

وحتى الآن لم يصدر بيان رسمي من الشرطة يثبت الأسباب التي أدت إلى وفاة رجل الأعمال الشاب، الذي اشتهر بعلاقاته الكثيرة مع أهم نجمات الصف الأول في هوليوود.

وكان الراحل هاري مورتن قد ارتبط بالنجمة ليندسي لوهان في عام 2006، حيث ظهرا في مناسبات عدة سويًّا، مثل مهرجان البندقية السّينمائيّ، حيث عمدت والدتها بعد انتشار خبر الوفاة على كتابة تعزية في إحدى صفحاتها الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، أعربت عن حزنها بفقدان هاري وقالت إنّهم سيفتقدونه، وتوجّهت بالعزاء لكلّ المحبّين وعائلة هاري.

هاري مورتن مع ليندسي لوهان

كما ارتبط الراحل أيضًا بالنجمة بريتني سبيرز لفترة قصيرة في عام 2015، والنجمة جنيفر آنستون في عام 2010 عندما كانت تبلغ من العمر 41 عامًا، وهاري كان عمره حينئذ 29 عامًا، إضافة إلى ارتباطه فترة قصيرة بالنجمة باريس هيلتون وريثة سلسلة فنادق هيلتون .

والعلاقة الأكثر جدلًا في حياته كانت مع النجمة ديمي مور، التي ارتبطت به بعد أن كان على علاقة مع ابنتها رومر 25 عامًا.

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هاري مورتن مع ديمي مور

واستمرت علاقته بالأولى فقط لمدّة 6 أشهر عام 2013 وذلك بعد انفصالها عن الممثل أشتون كوتشر، وقبل أن تنفصل عنه لترتبط بوالده بيتر مورتن.

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