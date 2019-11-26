لينا الفيشاوي ترد على جدتها سمية الألفي.. وتكشف الحقيقة

ردت لينا ابنة الفنان أحمد الفيشاوي على تصريحات جدتها الفنانة سمية الألفي في حقها، التي أطلقتها خلال لقائها في برنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي.

ونفت وجود أي اتصال مع جدتها سمية الألفي منذ سفرها إلى إنجلترا، وحتى بعد وفاة جدها النجم فاروق الفيشاوي، بحسب تصريحها للقاهرة 24.

وأوضحت أن والدها أحمد الفيشاوي لم يحاول التواصل معها ولو لمرة واحدة، حتى بعد دفعه مبلغ النفقة المستحقة ضده الذي كانت بقيمة ربع مليون جنيه.

وأشارت إلى أنه في حالة لو وجب عليها العودة إلى مصر، وتصالحت مع والدها أحمد الفيشاوي، فلن تعيش مع زوجته ندى الكامل لأنها تحب والدتها كثيراً وتقدر ما فعلته لأجلها.

وأبدت حزنها الشديد على فقدان جدها فاروق الفيشاوي، الذي كان دائم التواصل معها.

وكانت سمية الألفي تطرق في حديثها عن حفيدتها لينا الفيشاوي، مبدية حزنها الشديد من عدم قدومها لرؤية جدها فاروق الفيشاوي قبل وفاته، رغم أنه بكى لها في الهاتف طالباً قدومها ولكنها لم تنصاع.

وأضافت سمية الألفي أن لينا الفيشاوي تعامل والدها بطريقة سيئة، واستاءت من رسائلها التي أطلقتها على العلن وقت أزمتها معه.