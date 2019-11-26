الحكم بهدم قصر ثمنه 100 مليون دولار لوالد جيجي وبيلا حديد.. لهذا السبب

أصدر قاضي في محكمة لوس أنجلوس العليا حكمًا، يقضي بهدم قصر المليونير الفلسطيني الأصل محمد حديد والد عارضتي الأزياء جيجي وبيلا حديد.

ويبلغ ثمن القصر الضخم، 100 مليون دولار، وحسب موقع telegraph البريطاني، قد جرى سحب عملاق العقارات محمد حديد إلى معركة قانونية طويلة حول قصره الفخم والذي يقع على جانب التل، وتبلغ مساحته 30000 قدم مربعة بعد أن اشتكى الجيران من حجمه.

واعتبر القاضي في حيثيات الحكم أن العقار “خطرًا واضحًا ودقيقًا” على الهياكل المتبقية في المنطقة، وذلك بعد أن

كشف مهندس إنشائي أن أساسات المنزل الداعمة لم يتم تثبيتها في الأرض بدرجة كافية.

وقال القاضي في شرح حيثيات قراره، أنه إذا سقط هذا المنزل على التل، فسوف يشمل ذلك جزءًا من الحي.

من جانبه، أكد “حديد” أثناء حديثه إلى TMZ أن الهيكل “لم يتحرك ملليمتر! لم يكن أبدًا خطرًا وشيكًا على الجيران”، مضيفًا: العملية برمتها كانت تحت مراقبة مستمرة من أجهزة المتابعة ومفتشي المدينة منذ عام 2012.

فيما ذكرت بعض التقارير أن عملية هدم القصر قد تستغرق ما يصل إلى 6 أشهر من الوقت وسيؤدي أيضًا إلى إنفاق ملايين الدولارات.