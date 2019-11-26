شاهد: نجم موسيقي البوب “مالوما” يقص شعره في صالون حلاقة بالرياض

نشر أحد صالونات بالرياض صورًا لنجم موسيقى البوب الكولومبي العالمي “مالوما” أثناء زيارته بالصالون حيث قام صاحب محل الحلاقة باعتماد قصة شعر غريبة لمالوما. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور في هاشتاق #مالوما_يحلق_في_الرياض. وكان مالوما قد أحيا أول حفل له في المملكة وذلك ضمن فعاليات “مهرجان الدرعية” الموسيقي.

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