راشد الماجد: نعم نعم هذا الهلال.. ونفتخر بزعيم آسيا

قدَّم الفنان راشد الماجد التهنئة للإدارة والأجهزة الفنية واللاعبين وجماهير نادي الهلال بشكل خاص، وللرياضيين السعوديين بشكل عام؛ بمناسبة حصول الهلال على لقب دوري أبطال آسيا للمرة السابعة في تاريخه على حساب أوروا الياباني مساء أمس الأحد (بنتيجة الذهاب والإياب).
وقال الماجد وفقًا لصحيفة “سبق”: “الهلال حقق إنجازًا كبيرًا ومستحقًّا، ويُسجَّل باسم الوطن قبل أن يُسجَّل باسم الهلال، ونحن نفتخر بزعيم آسيا وكبيرها”. ووعد الماجد بعمل فني يليق بهذا الإنجاز، وذلك بعد نجاح أغنيته الشهيرة “هذا الهلال” بمشاركة الفنان ماجد المهندس.
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