الليلة.. القاهرة السينمائي يعرض الفيلم الوثائقي المصري "نوم الديك في الحبل"

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم، الفيلم الوثائقي المصري "نوم الديك في الحبل" للمخرج سيف عبد الله، في عرضه العالمي الأول، وذلك ضمن منافسات أفاق

السينما العربية، بالمسرح الصغير، في دار الأوبرا المصرية، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا.ويعد الفيلم قصيدة لكل اللاجئين في العالم الذين يبحثوا عن الانتماء والشعور بالهوية ويكافحوا للعيش والتمسك بالأمل، ومن خلال العديد من الشخصيات المتنوعة من السودان التي تعيش بالقاهرة نكتشف تفاصيل معقدة من حياتهم، التي ترسم واقعاً حيويا حول ماهية اللاجئ.