بدء المؤتمر الصحفي الخاص بفيلم احكيلي

بدأ، منذ قليل، المؤتمر الصحفي الخاص بفيلم احكيلي مع المخرجة ماريان خوري، عبرت ماريان عن مدى سعادتها بعرض فيلمها في المسابقة الرسمية بمهرجان

القاهرة السينمائي الدولي.أوضحت ماريان أن الفيلم كان مثل الولادة المتعسرة فلقد ظلت قرابة تسع السنوات حتى عرض الفيلم، ففيلم احكيلي ظل معها لفترات طويلة حتى استطاعت إخراجه للنور.يذكر أن فيلم احكيلي هو فيلم وثائقي عن حياة عائلة يوسف شاهين حيث تعرضت في الفيلم لعلاقتها مع والدتها ومع ابنتها.