اليوم.. عرض جالا للفيلم الكندي ضيف شرف بحضور مخرجه

ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، عرض "جالا" للفيلم الكندي "ضيف شرف" بحضور مخرجه الكنديمن أصول مصرية أتوم ايجويان، وذلك في المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية.
تدور أحداث الفيلم حول "فيرونيكا" التي ترغب في البقاء في السجن بتهمة اعتداء جنسي تعلم أنها وجِهت إليها زورًا، وتتصرف هي ووالدها "جيم" خارج إطار السلوك الطيب بينما تطاردهم أحداث الماضي.
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